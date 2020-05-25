Türkiye Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi. Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin'de bu akşam sağanak yağış bekleniyor.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 19:49 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yarın ise Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Kuvvetli olması bekleniyor

Yağışların, yarın öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AA


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