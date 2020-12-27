Türkiye Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde yarın (28 Aralık Pazartesi) sağanak bekleniyor.

27 Aralık 2020, Pazar 18:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yağışların Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AA

İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı yasağıyla ilgili yeni genelgeMinibüsler 'filtreli cam' hilesi ile ayakta yolcu taşıyor


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Rauf Tamer
Barış taaruzu
Rauf Tamer
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Hakan Çelik
Türkiye’yi 21. yüzyılın yıldızı yapmak istiyoruz
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
Bahattin Şimşek düdüğünü asmalı
Doğukan Tevfik Meriç
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
Banu Şen
Kadınlar, telefonunuza KADES'i indirdiniz mi?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı yasağıyla ilgili yeni genelge