Türkiye Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Türkiye

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Akdeniz'in batısı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

31 Ağustos 2021, Salı 08:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE hava durumu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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