Türkiye Meteoroloji'den sarı uyarı, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den sarı uyarı, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Türkiye

Meteoroloji'den sarı uyarı, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Havaların soğuması ile birlikte kar yağışı için gün sayılmaya başlandı. Meteoroloji'nin raporunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Bugün Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki kar İstanbul'a ne zaman gelecek?

14 Ocak 2021, Perşembe 11:24 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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İstanbullular kar bekliyor

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak.

Yapılan uyarıda, "Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Fırtına uyarısı

Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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