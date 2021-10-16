Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Ege Bölgesi için sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bugün Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ayrıca sağanağın saat 14.00 ile 21.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.









KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AFAD UYARDI: BU SAATLERE DİKKAT

AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, öğle saatlerinden itibaren, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, fırtına ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.



