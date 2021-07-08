Meteoroloji’den sarı ve turuncu uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat…
Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük için turuncu, Bilecik, Bolu, Çankırı, Ankara, Kastamonu ve Bartın için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin 8 Temmuz verilerine göre kuvvetli yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla ilgili bir uyarı da AFAD’dan geldi.
08 Temmuz 2021, Perşembe 08:51 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Isparta’nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve Çankırı’nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI
Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük için turuncu, Bilecik, Bolu, Çankırı, Ankara, Kastamonu ve Bartın için sarı uyarıda bulundu.
AFAD'DAN UYARI
AFAD'ın Twitter adresinden yarınki yağışlar için uyarı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Bu gece saatlerinden sonra;
Bilecik, Bolu, Bartın, Ankara, Çankırı, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
SARI UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
TURUNCU UYARI NEDİR?
Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
8 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam ve Çamlıdere'de kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık