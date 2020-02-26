Türkiye Meteoroloji'den sevindiren haber: Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak

Meteoroloji'den sevindiren haber: Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak

Türkiye

Meteoroloji'den sevindiren haber: Hava sıcaklıkları 3-5 derece artacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren 3-5 derece artacak.

26 Şubat 2020, Çarşamba 09:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ve yarın ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde sağanak bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

3-5 derece artacak

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 3-5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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