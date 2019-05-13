Meteoroloji'den sıcak müjdesi!
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hem Türkiye genelinde hem de İstanbul'da sıcaklıklar yükselişe geçiyor. İşte son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA YAĞMUR YOK
İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağmur yerini bu hafta bahar sıcaklarına bırakıyor. Hafta boyunca yağış yok, sıcaklıklar 25 dereceye kadar yaklaşacak.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 19°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu
ANKARA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 16°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 26°C
Az bulutlu ve açık