Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YOK

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağmur yerini bu hafta bahar sıcaklarına bırakıyor. Hafta boyunca yağış yok, sıcaklıklar 25 dereceye kadar yaklaşacak.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 19°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

ANKARA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 16°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 26°C

Az bulutlu ve açık