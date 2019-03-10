Meteoroloji'den 'sıcaklık' açıklaması!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

10 Mart 2019, Pazar 10:03 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den 'sıcaklık' açıklaması!

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL'A ÖNCE BAHAR SONRA YAĞMUR GELİYOR

İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren sıcak hava bugün ve yarın da devam edecek. Salı günü ise kente yağmur geliyor. Yağmurun hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken sıcaklıklar da düşecek.

İşte 5 günlük hava tahmini:

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 17 

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19 

İzmir: Az bulutlu ve açık 22 

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 20 

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20 

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu 19 

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu 16 

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16 

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