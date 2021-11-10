Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması: Cuma günü..
Kuzey ve iç bölgelerde yarın mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklıklarının, cuma günü yükselmesi bekleniyor.
10 Kasım 2021, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma günü artması öngörülüyor.
Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
AA