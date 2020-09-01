Türkiye Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerinde olacak

Türkiye

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerinde olacak

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

01 Eylül 2020, Salı 18:22 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden itibaren ülkeyi etkileyen sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkisini artırarak 5 Eylül Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, bölge genelinde uzun yıllar eylülde kaydedilmiş en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olun uyarısı

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AA


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