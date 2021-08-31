Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerinde olacak
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
31 Ağustos 2021, Salı 19:02 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 37, Ağrı ve Kars'ta 34, Erzurum'da 32, Ardahan'da 29 derece olması bekleniyor.
AA
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