Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son tahminlere göre; Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken yapılan açıklamada, çarşamba günü İç Anadolu’nun güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Sıcaklıkların kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olacağı açıklandı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya'da pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, güney kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 22°C

Az bulutlu

İZMİR 13°C, 24°C

Az bulutlu

MUĞLA 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS -2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 17°C

Az bulutlu

DÜZCE 5°C, 21°C

Az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 13°C

Az bulutlu

KARS -3°C, 10°C

Az bulutlu

MALATYA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu