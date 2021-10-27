Meteorolojiden şiddetli sağanak yağış uyarısı! Bu bölgelere dikkat! 27 Ekim hava durumu...
Meteoroloji tarafından paylaşılan 27 Ekim tarihli hava durumu raporunda bazı bölgeler için şiddetli sağanak yağış beklendiği belirtildi. Son günlerde sıcaklıkların düşmesi ile birlikte ülke genelinde yağışlı ve soğuk bir havanın etkisi altına girildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 27 Ekim hava durumu tahminleri...
27 Ekim 2021, Çarşamba 07:49 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son tahminlere göre; Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken yapılan açıklamada, çarşamba günü İç Anadolu’nun güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Sıcaklıkların kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olacağı açıklandı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya'da pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, güney kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 22°C
Az bulutlu
İZMİR 13°C, 24°C
Az bulutlu
MUĞLA 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS -2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 17°C
Az bulutlu
DÜZCE 5°C, 21°C
Az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 13°C
Az bulutlu
KARS -3°C, 10°C
Az bulutlu
MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu