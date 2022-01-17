Meteoroloji'den soğuk ve yağış uyarısı! Mevsim normallerinin altında...
Meteoroloji tarafından açıklanan son raporda yurt genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı, Aksaray, Şırnak, Hakkari ve Ardahan çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. 17 Ocak hava durumu tahminleri...
17 Ocak 2022, Pazartesi 07:43 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre 17 Ocak Pazartesi günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Aksaray, Şırnak, Hakkari ve Ardahan çevreleri ile Van'ın güney kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalması tahmin ediliyor.
SALI GÜNÜNE DİKKAT
17 - 23 Ocak 2022 hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ancak Perşembe gününden itibaren tekrar artacağı, mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TEKİRDAĞ 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri ile bu akşam saatlerinde Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Yozgat, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere kar yağışlı
ESKİŞEHİR -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
KAYSERİ -8°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
KONYA -8°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -7°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
KASTAMONU -7°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
SİNOP 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK -1°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevreleri ile bu akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
TRABZON 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak, Hakkari, Ardahan çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Anadolu’nun batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AĞRI -21°C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -19°C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -11°C, -6°C
Parçalı çok bulutlu ve güney kesimleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
MARDİN -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu