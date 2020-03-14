Türkiye Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Samsun, Ordu ve Tokat için soğuk ve yağış uyarısı yapıldı.

14 Mart 2020, Cumartesi 00:11 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde etkili olacağı ifade edildi. Pazar akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların yükseklerde kara dönüşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yağışların hafta sonuna kadar Samsun, Ordu ve Tokat’ta aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Sıcaklıklar azalacak

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının kıyılarda 6 ile 8 derece, iç kesimlerde 15 derece azalacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile normalin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

AA

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