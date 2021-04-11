Türkiye Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek

Son dakika haberine göre, Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre, azalan hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. İstanbul'un hava durumu raporunda bulutlu bir hava beklenirken Ankara'da ise kar yağışı etkili olacak. İşte il il 11 - 17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporu...

11 Nisan 2021, Pazar 09:13 Son Güncelleme:
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Meteoroloji tarafından yayınlanan 11 - 17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporuna göre ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI

Bugün yurt genelinde hava soğuk olacak. İstanbul'da bulutlu bir hava etkili olurken Ankara'da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sağanak yağış etkili olacak. Ankara'nın yanı sıra Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karaman, Niğde, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Tokat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak.

İZMİR'DE HAVA SICAKLIĞI

Pazartesi de soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Erzurum, Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur etkili olacak. Kütahya, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bolu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak. İzmir'de güneşli bir hava etkili olacak.

Salı günü genellikle İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı bölgeyi terk ediyor. Yurdun batı kısmında güneşli bir hava etkili olacak. Sivas ve Erzurum'da kar yağışı bekleniyor. İzmir'de hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak. Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis ve Van'da karla karışık yağmur etkili olacak.

Salı günü etkili olan güneşli hava çarşamba günü yerini sağanak yağışa bırakıyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da da sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

Sağanak yağış perşembe günü de yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Kar yağışı yurdu terk etse bile sağanak yağış Ege, Marmara ve Karadeniz'de etkili olacak.


 

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