Türkiye Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Yarına dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Yarına dikkat

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Yarına dikkat

Son dakika hava durumu raporuna göre, Meteoroloji Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimlerine sağanak yağış uyarısı yaptı. MGM yarın için ülke genelinde beklenen hava sıcaklığı tahmin haritasını da paylaştı. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe günü için hava durumu raporu...

08 Eylül 2021, Çarşamba 15:15 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimlerinde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için ülke genelinde beklenen maksimum sıcaklık tahmin haritasını paylaştı.



İşte son hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

YARIN HAVA SICAKLIĞI MAKSİMUM NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için ülke genelinde beklenen maksimum sıcaklık tahmin haritasını paylaştı.

MARMARA DENİZİ'NDE POYRAZ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 3 gündür ava çıkamayan balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyu etkili olması bekleniyor.


 




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