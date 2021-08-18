Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli şekilde etkili olacak
Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi’nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 23:31 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Perşembe akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İSTANBUL (AA)
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