Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların 7 Temmuz Çarşamba günü bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Sakarya ve Kocaeli

Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların, yarın Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

AA



