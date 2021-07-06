Türkiye Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Son dakika haberi.. Meteoroloji, çarşamba günü için birçok ili uyardı. Batı Karadeniz'deki Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde 7 Temmuz Çarşamba günü çok kuvvetli yağış bekleniyor.

06 Temmuz 2021, Salı 18:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların 7 Temmuz Çarşamba günü bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Sakarya ve Kocaeli

Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların, yarın Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

AA

İlgili Haberler
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ada’da bir aşı günü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Durup dururken
Rauf Tamer
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor