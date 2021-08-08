Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 32, Kars ve Ağrı'da 29, Erzurum'da 26 derece olacağı öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN 'TOZ TAŞINIMI' UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "Batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." açıklaması geldi.

Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli(21-50 kg/m²), Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun ve Ordu ile Giresun’un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



