Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre bugün tüm ülkede etkili yağış hakim olacak. Özellikle kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış bekliyor. Özellikle iki ille ilgili uyarılar yapılırken, su baskını gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YOĞUN KAR YAĞACAK

Yağışların, Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR YAĞACAK

Denizlerde ise Ege ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar, Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yarın karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

İL İL HAVA DURUMU

Hafta sonunun ardından insanlar, yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. İkamet ettikleri illerde hava sıcaklıklarını ve en son tahminleri sorgulayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen bilgileri öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında İç Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA VE MUĞLA'YA ANİ SEL UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege’de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Antalya ve Muğla civarında meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK? İŞTE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale’nin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 18°CParçalı ve az, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 7°C, 16°CParçalı ve az, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 15°CParçalı ve az, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ 8°C, 20°CParçalı ve az, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ANTALYA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ISPARTA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ARTVİN 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜMÜŞHANE 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmurlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

HAKKARİ 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -5°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ŞANLIURFA 11°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



