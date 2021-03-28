Türkiye Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Hava sıcaklığı artıyor ama...

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Hava sıcaklığı artıyor ama...

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Hava sıcaklığı artıyor ama...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklığı bugun ülke genelinde 3-6 derece artacak. Karadeniz Güneydoğu Anadolu İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde zirai dpon bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve doğu anadolu için kar yağışı uyarısı yapıldı. 28 Mart 2021 Meteoroloji hava durumu detayları...

28 Mart 2021, Pazar 09:27 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Iğdır ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don bekleniyor. Öte yandan bugün yurt genelinde güneşli hava etkili olacak.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Hava sıcaklığının bugün ülke genelinde 3-6 derece artacağı öngörülüyor.

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Iğdır ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don olacağı tahmin ediliyor.

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