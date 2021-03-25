Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Ankara'da da yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Herkes kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.

Yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle ana arterlerde araçlar ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul ve Ankara da dahil yurt genelinde kar yağışları devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Cuma günü kar yağışının batıyı terk edip yurdun doğusu ve iç kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji özellikle doğu bölgeleri için çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.





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DENİZLİ

Denizli genelinde sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerini kara bıraktı. Mart ayında yağan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizli, Antalya ve Muğla'yı birbirine bağlayan Cankurtaran mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kar yağışının devam ettiği bölgede karayolu ve trafik ekipleri ulaşımda aksama olmaması çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Bağbaşı Yaylası ve Honaz Dağı Milli Parkı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Mart ayının sonunda yağan karın, vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine aldırmadan keyfini çıkarttığı gözlendi.

Milli Parka gelen vatandaşlardan Onur Çağ; "Kent merkezinde kar tutmadı. Mart ayının son haftasında kar yağması sürpriz oldu. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözü boşuna söylenmemiş" dedi.

Yağan karın altında keyifli anlar geçirmek için bir araya geldiklerini söyleyen İbrahim Yılmaz ise "Bu yıl kışı yaşayamadık. Şimdi güzel bir kar yağışı var. Anın tadını çıkartmak için Milli Park'a geldik. Belki de bu sezonun son karı" diye konuştu.

KONYA

Konya'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Beyşehir Gölü'nde kar güzelliği ise havadan görüntülendi.

ULAŞIM AKSADI

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Seydişehir-Antalya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kara yolu nun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, akşamdan itibaren görülen yoğun kar ve tipi nedeniyle Seydişehir Marangozlar kavşağında bekletilen çekici, tır ve araçların geçişlerine, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında izin verilmeye başlandı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçe genelinde eğitime ara verilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

DHA / AA