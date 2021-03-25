Türkiye Meteoroloji'den son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı için uyarı geldi. Doğu'da bazı kesimlerde 26 Mart 2021 Cuma günü kuvvetli ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

25 Mart 2021, Perşembe 20:59 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın doğu kesimlerde görülmesi öngörülen kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Van’ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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