Mart ayı ile beraber hava sıcaklıkları yurt genelinde yer yer yükselirken herkes kar yağışının yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Hava sıcaklıklarının bugün (Pazar) artmaya devam edeceği Pazartesi günü iç kesimlerde, Salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

Bugün yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Ege kıyılarında yer yer yağış yaşanabilir.

Pazartesi günü yurt genelinde yağışlar tekrar etkisini gösterecek. Doğuda yağmur yerini kara bırakacak. Özellikle Ege Kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Salı günü yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Öte yandan yurt genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

Çarşamba günü yurt genelinde yağış devam ediyor. Karadeniz, Ege, Marmara'da yağmur etkisini gösterirken yurdun iç doğusunda kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Kütahya ve Afyonkarahisar'da da kar yağışı görülecek.

Perşembe günü kar yağışı yurdun iç kesimlerine ilerleyecek. Öte yandan yurt genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla Ve Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyılarının çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 14°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli; Rüzgar: Güney güneydoğu zamanla güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğu güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğu zamanla güneybatıdan, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.