Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji tarafından 2 Kasım 2021 Salı günü hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre; yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
02 Kasım 2021, Salı 01:49 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Muğla hariç) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, (Yozgat hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Antalya, Isparta ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; sabah saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Marmara'nın doğusu ile İç Ege'de 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya'nın doğu ilçeleri ile sabah saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 16°C, 23°C
Çok bulutlu, yağışların, sabah saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜMÜŞHANE 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KARS 3°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MALATYA 8°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 7°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı