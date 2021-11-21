Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUM RAPORU:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 21°C

Az bulutlu

MANİSA 8°C, 17°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE 3°C, 17°C

Parçalı az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 14°C

Parçalı az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 17°C

Parçalı az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 16°C

Parçalı az bulutlu

SAMSUN 9°C, 18°C

Parçalı az bulutlu

TOKAT 2°C, 14°C

Parçalı az bulutlu

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -6°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu