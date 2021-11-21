Meteoroloji'den son dakika sıcaklık uyarısı: Çarşamba günü...
Meteoroloji, merakla beklenen haftalık hava durum raporunu yayımladı. Yayımlanan yeni rapora göre, hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde biraz artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği, çarşamba günü ise yağışla birlikte kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. İşte hava durumuna dair detaylar..
21 Kasım 2021, Pazar 18:51 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUM RAPORU:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 21°C
Az bulutlu
MANİSA 8°C, 17°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı az bulutlu
DÜZCE 3°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 14°C
Parçalı az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 16°C
Parçalı az bulutlu
SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı az bulutlu
TOKAT 2°C, 14°C
Parçalı az bulutlu
TRABZON 10°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -6°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu