Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e uyarı

Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarların fırtınaya neden olması bekleniyor

05 Ekim 2018, Cuma 20:14
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Fırtınanın pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği öngörülüyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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