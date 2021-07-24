Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Orta ve Güney Ege’de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

DHA