Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu.
24 Temmuz 2021, Cumartesi 20:08 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Orta ve Güney Ege’de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.
Fırtınanın çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
DHA