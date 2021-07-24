Türkiye Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 20:08 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Orta ve Güney Ege’de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

DHA

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