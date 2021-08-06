Türkiye Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceye dikkat!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceye dikkat!

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceye dikkat!

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, 'İstanbul’da yağmur bu gece yarısından sonra başlar cumartesi öğleden evvel kuvvetli sağanak yağış var. Su baskınları yapar.' dedi.

06 Ağustos 2021, Cuma 10:27 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Şen’in açıklamaları şu şekilde:

Bugün öğleden sonra Edirne Çanakkale Kırklareli de kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul’da yağmur bu gece yarısından sonra başlar cumartesi öğleden evvel kuvvetli sağanak yağış var. Su baskınları yapar. Orman yangınları açısından. Antalya’da yağmur bugün aksam az. Yarın öğleden evvel daha kuvvetli olur. Rüzgar güneye dönecek nem artacak. Muğla’da yağış yok.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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