Türkiye Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı 8 derece düşecek
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı 8 derece düşecek

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çarşamba gününe dikkat: Hava sıcaklığı 8 derece düşecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Yayımlanan yeni rapora göre 22 Eylül Çarşamba gününe dikkat çekildi. Çarşamba günü sağanak yağış yurt genelinin çoğunda etkili olacak. İşte detaylar...

21 Eylül 2021, Salı 20:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kütahya çevreleri, Afyon'un kuzey kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUM TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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