Türkiye Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Çığ riskine dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Çığ riskine dikkat

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Çığ riskine dikkat

Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan kar örtüsünün erimesini artan sıcaklıkların hızlandırması bekleniyor.

14 Nisan 2021, Çarşamba 20:29 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerine çıkması tahmin ediliyor. Hafta sonunda ise güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Artan sıcaklıklarla Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan kar örtüsünün erimesinin hızlanması beklendiğinden, meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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