Türkiye Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

21 Mayıs 2021, Cuma 19:02 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Kastamonu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışların başlayacağı ifade edildi. Yağışların zamanla etkisini artırarak gece saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum’un kuzey kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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