Türkiye Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika haberine göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinde 17 Temmuz Cumartesi günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

16 Temmuz 2021, Cuma 19:38 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu değerlendirmesine göre, 17 Temmuz Cumartesi günü ülkenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

AA

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