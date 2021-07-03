Aşırı sıcaklar, bugünden itibaren yurdun batı ve iç kesimlerini terk ediyor. Hafta sonu sel ve su baskınlarına yol açacak kadar şiddetli sağanaklar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ile oluşabilecek ani sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

HANGİ SAATLERDE ETKİLİ OLACAK?

Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın bugün 02.00- 20.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

İSTANBUL'A SARI UYARI

İstanbul hava yağmurlu ve hızla serinliyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Meteoroloji, İstanbul'u sarı kodla uyardı.

Ankara'da da şiddetli yağmur görülecek. İzmir'de ise rüzgar kuvvetli olacak, kısa süreli yağmur geçişleri olabilir. Bursa ve Antalya'da şiddetli gök gürültülü sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden olabilir.

Termometrelerin İstanbul'da 25, Ankara ve İzmir'de 31, Bursa'da 28, Antalya'da ise 32 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.



