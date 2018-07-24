İstanbul'da gece saatlerinde hızını artıran şiddetli yağış sabaha kadar devam etti. Birçok vatandaş art arda gelen gök gürültüsünün şiddetiyle uykusundan uyandı.

Sosyal medyada Bağcılar'da çekilen bu video paylaşıldı.

BİR UYARI DAHA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün akşama kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu. Açıklamada vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul’un birçok noktasında görüldü. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur mega kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Şimşekler ise gece boyunca şehri aydınlattı.

İstanbul genelindeki yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

MARMARA ÇEVRESİNDE 24 SAATTE 43 BİN YILDIRIM

Bu arada, Marmara çevresinde son 24 saat içinde 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.

Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Marmara bölgesinde özellikle gece saatlerinde şimşek ve yıldırımlar hiç görülmediği kadar fazla oldu.

Bölgede saat 09.00 itibarıyla son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Uzmanlar hava olayını bir çeşit "elektrik fırtınası" olarak olarak adlandırıyor.

DHA