Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Karla karışık yağmur bekleniyor
Vatandaşlar, yarın (19 Ekim Salı 2021) hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji, merakla beklenen hava durum raporunu yayımladı. Yayımlanan yeni rapora göre, salı günü yurdun belli bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte hava durumuna dair detaylar..
18 Ekim 2021, Pazartesi 21:48 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İşte bölge bölge hava tahmin raporu..
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KAYSERİ 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 10°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
RİZE 14°C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 14°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 9°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
AĞRI 1°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 1°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 8°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu