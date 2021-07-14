Türkiye Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi.. Doğu Karadeniz’de, sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 22:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TRABZON (AA)

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