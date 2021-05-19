Türkiye Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken yeni bir yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar..

19 Mayıs 2021, Çarşamba 19:00 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'de yer alan 5 günlük hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ege kıyıları perşembe günü rüzgarlı bir havanın etkisi altında olacak Doğu bölgelerinde ise güneş yüzünü gösterecek.

Cuma günü ise yurdun batısı kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi yağışın etkisi altında olacak. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Edirne'de gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yağışlar cumartesi günü yurdun geneline yayılacak. Karadeniz bölgesi de yağışların etkisi altına girecek. Marmara'nın batısında ise yağmur yavaş yavaş etkisini kaybediyor.

Pazar günü yağış yönünü doğuya çeviriyor. Doğu ve İç Anadolu'da yağışlar etkisini göstermeyi sürdürecek. Pazartesi günü ise Doğu Karadeniz Bölgesi dışında yağış beklenmiyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde cuma günü ve hafta sonu yağışlar ile beraber mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." açıklaması yer aldı.

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