İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, cuma günü öğle saatlerinden sonra Trakya’da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ile hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)

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