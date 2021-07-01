Türkiye Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için 2 Temmuz Cuma günü kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 23:22 Son Güncelleme:
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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, cuma günü öğle saatlerinden sonra Trakya’da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ile hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)

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