Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün (19 haziran Pazar) ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA ŞEMSİYESİZ SOKAĞA ÇIKMAYIN!

İstanbul'da sabah saatlerinde açık ve güneşli bir gökyüzü olsa da Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli şekilde akşam saatlerine kadar devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmasıyla sadece izni olan ya da alışveriş için dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yayımlanan 20 - 26 Haziran 2021 tarihli rapora göre bu hafta hava sıcaklığı doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.



