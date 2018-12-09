Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney ve güneydoğu, batı kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 13

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri, akşam ve gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı (Yağışların akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 12