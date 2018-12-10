Güney sahillerinde tatil yapanlara Meteoroloji'den kötü haber geldi. Muğla ve Antalya'nın bazı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

ANİ SEL, SU BASKINI VE DOLU İHTİMALİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Güney İç Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar Denizli'nin güneyi (Tavas, Kale, Acıpayam, Beyağaç, Çameli), Muğla'nın Seydikemer ilçesi ve Fethiye'nin iç kesimleri, Antalya'nın Elmalı ve Kaş ilçelerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.