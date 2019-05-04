Meteoroloji'den Trakya için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de rüzgarın yarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini açıkladı

04 Mayıs 2019, Cumartesi 15:10 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den Trakya için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1’inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce, Trakya kesiminde yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de yarından itibaren rüzgarın fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)

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