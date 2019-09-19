Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi.

Tuzla’da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.

OLAY

Dün Tuzla'daki kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada yangın çıkmıştı. Yangın sırasında patlamalar meydana gelmişti. Bir itfaiye aracının alevlere teslim olduğu yangında 7 kişi dumandan etkilenmiş, 2 itfaiye eri de yaralanmıştı.

DHA