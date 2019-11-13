Meteoroloji’den uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yurdun batı kesimlerinde etkisini devam ettirmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları (Çanakkale merkez, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, Bozcaada), İzmir'in güney ve batı kıyıları (İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Seçuk), Aydın'ın batısı(Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış ananda kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da bugün ve cuma günü yağış bekleniyor

İstanbul’da perşembe ve cuma günü yağmur bekleniyor. Ancak yağmurun hafif şiddette ve kısa süreli olacağı belirtildi.

Bugün hava sıcaklıkları bölgede 2-3 derece düşse de, hafta sonu yeniden 22-23 derecelerde olması bekleniyor.