Meteoroloji'den uyarı: Akşam saatlerinde rakam 82'yi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Bursa'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak, nem oranı ise akşam saatlerinde yüzde 66'yı bulacak. İstanbul'da da nem oranı akşam saatlerinde yüzde 82'ye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı:
Açıklamada, hava sıcaklıklarının Bursa'da 12.00- 15.00 arası 35 dereceye ulaşması beklenirken, sıcak havanın Çarşamba ve Perşembe günleri de etkisini göstereceği ifade edildi.
İSTANBUL'DA DA NEM ETKİLİ OLACAK
İstanbul'da da nem etkili olacak. İstanbul'da bugün saat 21.00 ila 00.00 arasında nem yüzde 82'ye ulaşacak.