Meteoroloji'den uyarı: Akşam saatlerinde rakam 82'yi bulacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Bursa'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak, nem oranı ise akşam saatlerinde yüzde 66'yı bulacak. İstanbul'da da nem oranı akşam saatlerinde yüzde 82'ye ulaşacak.