Türkiye Meteoroloji'den uyarı! 'Mevsim normallerinin üstünde'

Meteoroloji'den uyarı! 'Mevsim normallerinin üstünde'

Türkiye

Meteoroloji'den uyarı! 'Mevsim normallerinin üstünde'

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 08:45 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 42°C

Az bulutlu

BAYBURT °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 41°C

Az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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