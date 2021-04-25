Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın öğleye doğru kuvvetlenerek Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Giresun’un güneyi, Sivas’ın doğusu, Kayseri’nin kuzeydoğusu, Malatya, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına, kısa süreli olarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA