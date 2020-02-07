Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava yağışlı olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Hatay, Osmaniye, Adana Doğu kesimleri ve Sakarya çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyılarında ve Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağacağı tahmin ediliyor.

Fırtına bekleniyor

Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Konya

Konya’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı şehirler arası karayollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar yüksek kesimlerde ve şehirler arası karayollarında etkili oluyor. Konya’yı, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta’ya bağlayan karayollarında kar ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu zamanlarda özellikle çekicilerin ve diğer araçların geçişine izin verilmiyor. Konya Afyonkarahisar karayolu şehir merkezi çıkışı Aliya İzzet Begoviç Caddesi kavşağında Konya İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlar karayolundaki olumsuzluklar nedeniyle bir süre gönderilmedi. Daha sonra Afyonkarahisar yönüne tırlar haricindeki diğer araçların çıkışına izin verildi.

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